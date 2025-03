Spettacolo.periodicodaily.com - La Balera Festeggia I Suoi Primi 10 Episodi

Il podcast prodotto da Artowork “La”, diretto artisticamente da Giordano Sangiorgi e condotto da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, taglia un traguardo importante:10, in un viaggio tra musica, tradizione e storie da ballare, 10 puntate, oltre 4.000 ascolti e una comunità in crescita.Un Nuovo Modo di Raccontare la Musica: La10“La”, il podcast prodotto da Artowork e diretto artisticamente da Giordano Sangiorgi,oggi i10. Condotto da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, il progetto ha già raggiunto un traguardo significativo: oltre 4.000 ascolti. Con l’o dedicato a Luana Babini, una delle voci simbolo della Romagna, il podcast si conferma come un importante strumento per raccontare in modo semplice e autentico la musica popolare, le sue radici e iprotagonisti.