Ilgiornaleditalia.it - Kouamé replica a Douvikas, Como-Empoli termina 1-1

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I lariani non vanno oltre il pareggio contro i toscani nel match del Sinigaglia- Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 contro l'nel match del Sinigaglia valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: al vantaggio dirisponde la rete di. Dopo