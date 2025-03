Kouamè replica a Douvikas, Como-Empoli termina 1-1

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 contro l’nel match del Sinigaglia valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: al vantaggio dirisponde la rete di. Dopo un’iniziale fase di studio, i padroni di casa provano ad alzare il ritmo ma fanno fatica a trovare chiare occasioni da gol. Al 20? Goldaniga va a segno sugli sviluppi di un corner, ma il direttore di gara Mariani annulla il gol per fuorigioco. Due minuti più tardi arriva la risposta della compagine toscana con Esposito che mette un pallone in area per Henderson, il quale però calcia troppo centrale. Al 27? Goglichidze riceve palla dae tenta la conclusione, ma trova la deviazione di Kempf. Al 39? sono ancora gli uomini di Roberto D’Aversa ad andare molto vicini alla rete del vantaggio con un colpo di testa di Grassi che, su traversone di Gyasi, centra clamorosamente il palo.