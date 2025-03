Sololaroma.it - Koné nelle favole, la Roma attende il vero Manu: Ranieri gli lancia un messaggio

Al netto di un’Europa che non c’è più, che quanto meno permetterà alladi preparare una gara a settimana senza affanni, da qui a fine stagione non ci si fermerà più. 9 atti di quello che si spera possa essere un poema epico e non una tragedia, che culmini con un inatteso ritorno in Champions League che tutto il popolo giallorossodalla stagione 2018/19, ultima volta nella massima competizione europea. Serviranno tutti, nessuno escluso, soprattutto per sopperire all’assenza di un Dybala unico ed insostituibile. In primisspera di ritrovare il.Dopo essere stato unico lumicino nel buio totale dell’era Juric ed aver impattato in maniera roboante nei primi mesi con Sir Claudio, qualche piccolo passaggio a vuoto c’è stato, prestazioni più sottotono che lo hanno addirittura portato a giocare 12? nell’andata contro l’Athletic Club e 0 al ritorno.