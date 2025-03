Internews24.com - Kompany preoccupato: «L’infortunio di Ito smorza l’entusiasmo per la vittoria di oggi»

di RedazioneL’allenatore del Bayern Monaco, Vincent, ha voluto dire la sua suldi Ito, dopo il successo contro il St PauliNel postpartita del match vintocontro il St Pauli in Bundesliga, il tecnico del Bayern Monaco, Vincentha parlato così sia dellasia dell’ennesimo infortunio nella sua squadra. Il giapponese Ito ha infatti lasciato i bavaresi in 10 uomini nei minuti finali per via di un problema al piede destro, che resta da valutare. Potrebbe essere l’ennesimo forfait in vista della doppia sfida contro l’Inter per i Quarti di Finale di Champions League.LE PAROLE DI– «Il St. Pauli è stata una squadra molto ben organizzata per tutta la stagione. Hanno subito pochi gol e creato molte occasioni. Noi abbiamo subito un po’ troppo nel primo tempo, ma abbiamo creato delle buone occasioni, soprattutto nel secondo tempo.