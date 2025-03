Ilrestodelcarlino.it - Kerakoll lancia progetto innovativo per la sicurezza sul lavoro con AI e geolocalizzazione

Al via, in, l’per ladelnegli stabilimenti del Gruppo. Che ha implementato il sistema centralizzato die anticollisione della flotta di carrelli elevatori sviluppato con AI ottenendone la riduzione del rischio di incidenti e l’ottimizzazione logistica. Società Benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia,rafforza così il proprio impegno verso la sostenibilità e lasul. La soluzione, basata sulla piattaforma On.Plant/RTLS di Onit, mira a ridurre significativamente i rischi di incidenti, oltre a consentire di ottimizzare i processi logistici nei propri stabilimenti. Il nuovo sistema, grazie a tecnologie intelligenti di, permette per la prima volta di ridurre il rischio di collisioni tra carrelli elevatori (V2V – Vehicle to Vehicle), in particolare in aree critiche dello stabilimento come le uscite dalle stive e gli incroci pericolosi.