Kep Italia, ecco le nuove collezioni per il 2025

Tecnologico, innovativo e terribilmente cool. Ma soprattutto anticonvenzionale. Un casco può avere tutte queste caratteristiche? Guardando la nuova collezione di KEPnon ci sono dubbi: la risposta è affermativa. L’azienda, leader a livello mondiale, ha lanciato l’ultima collezione di caschi da equitazione e multisport. Un mix vincente di attenzione alla sicurezza e alta artigianalitàna, in grado di accontentare anche i clienti più esigenti. Insomma, quali soprese dobbiamo attenderci? Tra i nuovi arrivi spicca la linea Luminor, che garantirà quel tocco di glamour in più. Ma non finisce qua. Il modello Milano Velvet Shining si presenta con un velluto scintillante declinato in quattro colorazioni diverse: nero, blu, marrone e verde. L’azienda KEP si è sempre contraddistinta per i materiali 100% made in Italy e per la continua ricerca dell’eleganza.