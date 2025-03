Spazionapoli.it - Kean al Napoli, da Firenze non hanno dubbi: rivelazione imperdibile

Moise Kean è un nome accostato al Napoli nei giorni scorsi. L'attaccante 25enne della Fiorentina, dopo alcuni alti e bassi negli ultimi anni, sta giocando la sua miglior stagione in carriera. Tra campionato e coppe sono già 3 gli assist e ben 20 i gol messi a referto. Numeri importanti per un giocatore considerato pochi anni fa tra i migliori della sua generazione. L'incontro con Palladino si è rivelato provvidenziale, tanto da fargli riconquistare la titolarità anche in Nazionale, con la quale ha messo a segno una doppietta nel recente 3 a 3 contro la Germania. Per Kean oltre al Napoli si muovono svariati club europei. A fare il punto sul suo futuro nelle ultime ore è stato Andrea Giannattasio, giornalista e speaker di "RadioViola".