Dilei.it - Kate Middleton, il piano per le vacanza di Pasqua che non prevede William

Leggi su Dilei.it

si appresta a trascorrere le vacanze dinel Norfolk coi figli George, Charlotte e Louis. Ma dovrà rinunciare, almeno in parte, ache ha deciso di volare a Parigi per seguire la sua squadra del cuore, l’Aston Villa., vacanze dinel NorfolkAnche se il malessere di Carlo e il conseguente ricovero lampo non permettono di fare progetti a lungo termine,stanno già pensando alle vacanze didel prossimo aprile.Così, dopo il viaggio ai Caraibi di febbraio sta per arrivare un altro break per i Principi del Galles.sono soliti trascorrere il periodo dinella loro casa del Norfolk, Anmer Hall. E non c’è ragione di credere che cambino programma proprio quest’anno, anche in considerazione di quello che è successo a Carlo dopo la terapia anticancro.