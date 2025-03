Metropolitanmagazine.it - Kassandra, chi è il padre Yorgo Voyagis ed ex marito di Nadia Cassini

è stata una delle icone della commedia sexy all’italiana degli Anni Settanta, scomparsa all’età di 76 anni nella giornata di mercoledì 19 marzo.da giovanissima si destreggiò in diversi lavori e per un periodo fu l’amante dello scrittore belga George Simenon. Prima ancora di iniziare la sua carriera da attrice ha sposato il suo primo, IgorLoiewski, successivamente ha poi incontratodal quale ha avuto la sua unica figlia.Gli ex amori die IgorLoiewskiL’incontro tracon IgorLoiewski, conte statunitense di origini italiane e russe, avvenne verso la fine degli Anni Sessanta e, infatti, il loro matrimonio fu celebrato nel 1968. Le aveva appena 20 anni mentre lui, che era il fratello dello stilista Oleg, ne aveva 54 ed era al suo quarto matrimonio.