Kanoute stende il Pineto. E il Perugia conferma il suo buon momento di forma

, 28 marzo 2025 – Ilsogna in grande e con(doppietta da urlo) e Montevago, entrati nella ripresa, assesta un altro colpo da tre punti. Fanno 14 in 6 gare. A pagare pegno, al Curi, stavolta è il, squadra tra le più indel campionato ma che, a parte un legno, non si vede granché. Il primo tempo racconta di unfin troppo attento, che non trova soluzioni. Poi, gli ingressi di, Joselito, Montevago e Seghetti cambiano la musica, danno ritmo e quel coraggio invocato alla vigilia. A fare la differenza due gol capolavoro del senegalese a distanza di due minuti. A chiudere in bellezza, la rete (che mancava da dicembre) di Montevago. In attesa delle altre, i biancorossi agganciano il decimo posto.3-0, IL TABELLINO(3-5-2): Gemello; Amoran, Riccardi, Giraudo; Mezzoni, Giunti (1’st Joselito), Torrasi (43’st Lisi), Broh, Yabre (1’st); Matos (31’st Seghetti), Marconi (16’st Montevago).