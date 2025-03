Kane segna mentre il Bayern si muove sei punti liberi con la vittoria

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 19:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Harryha aperto le marcatureilMonaco ha spostato seida Bayer Leverkusen in cima alla Bundesliga con unaper 3-2 su St Pauli sabato.hato al 17 ° minuto per mettere ilsulla strada prima che Leroy Sane abbia insaccato un tutore per la squadra di Vincent Kompany.Lo sciopero del Capitano Inghilterra, spazzato via a casa di Michael Olise’s Cross, è stato il suo 22 ° nella stagione di campionato.Elias Saad ha pareggiato per St Pauli 10 minuti dopo, girando attraverso il backline delprima di finire nell’angolo in basso.@leroysane @H#Miasanmia #Fc#Fcbfcsp pic.twitter.com/rqoyxwx2n9– FCMünchen (@fc) 29 marzo 2025Olise ha fornito il suo secondo assist del gioco quando ha dato da mangiare a Sane con un passaggio meraviglioso, che l’internazionale tedesca ha sparato oltre Nikola Vasilj nell’obiettivo di St Pauli.