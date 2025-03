Zonawrestling.net - Kane: “Mi sono sentito una vera superstar la sera del mio debutto nel match tra HBK e Undertaker”

ha recentemente rilasciato un’intervista ad Outkick. Durante la chiacchierata, all’ex campione del mondo è stato chiesto quando ha capito che la gimmick del Big Red Monster era l’opportunità che stava cercando nel wrestling. Il 57enne ha affermato di aver compreso che sarebbe stata una cosa importante ladell’esordio.Le sue parole“Il mioè avvenuto a St Louis, al pay-per-view In Your House Bad Blood, quandouscito e ho divelto la porta della gabbia durante iltra Shawn Michaels e. È stata la prima volta in cui midavvero una. Non dimenticherò mai di essere riuscito ad evadere, con la musica che suonava, ma per un momento, c’era tutto. L’intera arena era sotto shock. Si sentiva cadere uno spillo. 15.000 persone non hanno emesso alcun suono finché non hanno capito, credo in modo intuitivo, cosa stava succedendo”.