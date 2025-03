Ilveggente.it - Kalinskaya e il nuovo fidanzato Ferrari, subito in 3: scioccati i tifosi di Sinner

Leggi su Ilveggente.it

Ufficiale, Anna, ex fidanzata di Jannik, sta con Tomas, ma c’è dell’altro: la nuova coppia è già una triade.Non era a Torino, mentre il suo (presunto)sollevava per la prima volta in vita sua la coppa delle Nitto Atp Finals. E non era neppure a Malaga, benché fosse abbastanza certo che, anche in quel caso, il numero 1 del mondo sarebbe riuscito a vincere, insieme ai suoi compagni di Nazionale, la seconda Coppa Davis di fila.e ilin 3:di(AnsaFoto) – Ilveggente.itPoteva anche darsi, in linea di massima, che si fossero accordati perché lei potesse godersi le “ferie” invernali e mettere per un po’ da parte il tennis, ma era un alibi che, in tutta onestà, non reggeva più di tanto. Quale ragazzo o ragazza al mondo, del resto, non desidererebbe essere al fianco del proprio partner in momenti felici come quelli che, per l’appunto, abbiamo citato pocanzi? E siamo certi che Annaci sarebbe stata eccome, se solo a quel tempo fosse stata ancora la fidanzata di Jannik