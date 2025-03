Calciomercato.it - Juventus, l’accoglienza per Tudor: c’è subito una differenza con Thiago Motta

Caloroso bentornato dei tifosi bianconeri per Igor: all’Allianz Stadium è presente anche John Elkhann per la sfida di campionato contro il GenoaLaritrova il calore dell’Allianz Stadium dopo le contestazioni sotto la guida di. Sonoapplausi per Igor, al suo esordio sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ dopo il ribaltone alla Continassa e l’esonero del collega ex Bologna.Igor(LaPresse) – Calciomercato.itLa tifoseria organizzata aveva già salutato l’allenatore croato alla vigilia al J-Hotel, con lo stessoche si era affacciato dalla sua camera per ringraziare i sostenitori bianconeri. L’ex centrocampista ha ricevuto un lungo applauso dalla curva all’ingresso in campo per il riscaldamento della squadra e il suo nome è stato scandito a gran voce da tutto lo stadio (praticamente esaurito) al momento della lettura delle formazioni.