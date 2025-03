Sololaroma.it - Juventus-Genoa Streaming Gratis: il debutto di Tudor in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali è passata in archivio e la Serie A torna quindi a prendersi la scena, con la 30° giornata che ha preso finalmente il via. Uno degli anticipi di questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni e momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando di, che si affronteranno oggi 29 marzo all’Allianz Stadium alle 18:00. L’andata si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore dei bianconeri, grazie ad una super prestazione di Dusan Vlahovic. La Vecchia Signora desidera ripetersi, tornando alla via del successo dopo una serie di prove complicate. Il Grifone, invece, tenterà l’impresa in un campo ostico, contro un cliente che sta attraversando un momento complicato.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 3-0 con la Fiorentina, lavuole rialzare la testa per centrare una volta per tutte la qualificazione alla prossima Champions League.