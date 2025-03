Thesocialpost.it - Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: Tudor cambia tutto

Leggi su Thesocialpost.it

All’Allianz Stadium va in scena il match valido per la 30ª giornata di Serie A tra, un incontro che segna l’esordio di Igorcome allenatore della squadra bianconera. La, reduce da due pesanti sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina, cerca un pronto riscatto per rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Dall’altra parte, ildi Patrick Vieira arriva a Torino con il morale alto, forte di tre risultati utili consecutivi e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.LeSul fronte delleschiera un 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e una linea difensiva composta da Gatti, Renato Veiga e Gonzalez. A centrocampo spazio a Thuram, McKennie, Koopmeiners e Yildiz, mentre Vlahovic guida l’attacco supportato dalla trequarti.