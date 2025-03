Lapresse.it - Juventus-Genoa 1-0: Tudor vince all’esordio

Buona la prima per Igorsulla panchina della, i bianconeri battono per 1-0 un solidonell’anticipo della 30/a giornata di Serie A e tengono il passo del Bologna nella corsa per il quarto posto. Era fondamentalere per la Juve per dare una sterzata dopo l’esonero di Motta, così come richiesto dalla società.La decide YildizCi ha pensato così Yildiz con una grande giocata a piegare la squadra allenata dall’ex Vieira. Un assolo da campione del numero 10 turco nel primo tempo, ma che è rimasto tale visto che poi per il resto della gara non è che abbia brillato. Così come tutta la squadra, che è sembrata ancora a tratti bloccata e tesa ma che quanto meno ha lottato su ogni pallone con quella rabbia cheha cercato di trasmettere in questi giorni. Non hanno brillato Vlahovic e Koopmeiners, ma alla fine sono arrivati tre punti fondamentali contro unche esce comunque a testa alta dallo Stadium.