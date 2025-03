Sololaroma.it - Juventus-Genoa 1-0, prima gioia per Tudor: allo Stadium decide Yildiz

Buona laper Igorsulla panchina della, che batte 1-0 ilgrazie ad una perla di Kenannel corso del primo tempo. Match sicuramente non spettacolare ma di sostanza per i bianconeri, che reagiscono dopo i due pesanti ko con Atalanta e Fiorentina e tornano a far esultare l’Allianz. Dopo tre risultati utili consecutivi si ferma invece la corsa della formazione di Vieira, che resta così a 35 punti., il racconto del matchPrimo tempo che si apre con lache prova a controllare il ritmo della partita sfidando l’organizzata difesa del, che riesce a lasciare pochi spazi ai bianconeri, organizzando anche qualche offensiva dalle parti di Di Gregorio, senza però creare pericoli importanti. Il match si sblocca poi al minuto 25, quando a brillare è Kenan, che riesce a trovare il primo gol della gestioneportando in vantaggio la Vecchia Signora.