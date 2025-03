Sport.quotidiano.net - Juventus-Genoa 1-0, decide Yildiz (con lo zampino di Tudor)

Torino, 29 marzo 2025 - Dopo l'esonero di Thiago Motta, inatteso per la conferma arrivata a caldo da Giuntoli dopo le due debacle contro Atalanta e Fiorentina, il nuovo corso dellacon vista sulla missione Champions League parte da, che ci mette lo(nel vero senso della parola) sul gol dichela contesa: il nuovo tecnico accelera la ripresa dei giochi su una rimessa laterale che poi arma la sponda vincente di Vlahovic per il numero 10. Quasi simbolicamente, i bianconeri ripartono dai due uomini più rappresentativi, fulcro del 3-4-2-1 lanciato da, che apre così al meglio la sua avventura. Ma per il quarto posto, ancora appannaggio di un Bologna reduce da 5 vittorie di fila, non basta neanche questo successo su unin maglia Boca Juniors che si rende realmente pericoloso solo in un'occasione, con una girata di poco fuori di Pinamonti.