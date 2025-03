Juve verso aumento di capitale, impegno Exor per rafforzare club

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un nuovodiper lantus, con un ulteriore sforzo di. “Ribadiamo il nostrolain campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni”, dicono fonti vicine a John Elkann a proposito di un eventuale rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario ipotizzato dalbianconero mediantedi, per un importo minimo pari a 15 milioni di euro e sino ad un importo massimo pari al 10% dell’attuale capitalizzazione di mercato. “Mancano 9 partite alla fine del campionato: tutti, dirigenti, staff tecnico e giocatori, devono sentire la responsabilità di essere dellae dare il massimo”, fanno sapere le medesime fonti. La formazione bianconera, con Igor Tudor allenatore dopo l’esonero di Thiago Motta, insegue il quarto posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League Il Cda dellantus “ha valutato in ottica di prudenzialità che potrebbe essere opportuno (ovvero potrebbe rendersi necessario negli scenari meno favorevoli esaminati in data odierna) un rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario della società mediantedi, per un importo minimo pari a 15 milioni” e “sino ad un importo massimo pari al 10% dell’attuale capitalizzazione di mercato”, rende noto ilal termine del Cda che “non ha assunto alcuna decisione in proposito e ha rinviato qualsiasi deliberazione al termine della stagione sportiva in corso e della Campagna Trasferimenti estiva, al fine di tenere in considerazione, in particolare, l’impatto economico, finanziario e patrimoniale delle performance sportive della Prima Squadra in Serie A e nella FifaWorld Cup, oltre che della Campagna Trasferimenti estiva stessa”.