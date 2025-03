Calciomercato.it - Juve, ribaltone Vlahovic: “Accordo per il contratto” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata diZone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it“Tudor la carta dellantinità ce l’aveva, al contrario di Thiago Motta, e ha fatto benissimo a giocarsela”. Così Emanuele Gamba aZone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, a proposito dell’arrivo del croato sulla panchina bianconera.“In conferenza ha anche detto una cosa intelligente, cioè che se lui si limitasse a parlare ai giocatori del dna dellae del senso di appartenenza non risulterebbe credibile: perché a quel punto tanto varrebbe far giocare i tifosi. Va bene il dna, ma poi le partite si vincono giocando bene e lui ha saputo essere molto realista”.Gli errori Thiago Motta: “È rimasto presuntuoso”“Ha sbagliato tantissimo – sottolinea il giornalista de ‘La Repubblica’ – Non ha saputo adattarsi alla dimensione di un club di primo livello, che ti presenta delle richieste diverse rispetto a quelli che aveva allenato prima.