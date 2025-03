Juventusnews24.com - Juve Genoa: Tudor lancia la difesa a tre, ma chi sarà il regista arretrato? La scelta è ricaduta su di lui

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24laa tre, ma chiil? Lasu di lui: gli aggiornamenti in vista della sfida di staseraLaquesta sera ospiterà ilnella sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. In panchina siederà Igordopo la rivoluzione che ha portato al cambio di guida tecnica in questa sosta.Il croato è pronto are la suaa tre: giocheranno Gatti, Kalulu e Kelly davanti a Di Gregorio, con il francese ex Milan che agirà nella posizione di centrale come sorta didifensivo.Leggi suntusnews24.com