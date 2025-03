Juventusnews24.com - Juve Genoa LIVE: bianconeri arrivati allo Stadium, le ultimissime sulle scelte di Tudor

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25Latorna in campo dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina al Franchi. Iospitano ilper la sfida valevole per la trentesima giornata di campionato.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 18Migliore in campo– a fine primo tempo0-0: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficiali: il pre-partitaOre 16:45 – Il pullman dellaè arrivato: grande accoglienza dei tifosi.La #ntus è arrivata all’Allianz???? Grande entusiasmo da parte dei tifosi ?#?? #? @BaridonMarco pic.