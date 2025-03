Juventusnews24.com - Juve Genoa, la Gazzetta svela: «Volti provati e tesi verso il match dello Stadium, Tudor ha agito così». Il retroscena dalla Continassa

di RedazionentusNews24, la: «ilin programma oggi all’Allianzha». IlL’edizione odierna dellaSport ha fatto il punto in casain vista della partita in programma oggi alle 18 contro ilall’Allianz.Secondo quanto riportato dal quotidiano il gruppo, che nelle ultime settimane ha subito fischi e contestazioni anche e soprattutto in casa, è stato scosso proprio da questi ultimi avvenimenti. Per questo motivoha parlato più volte in questi giorni con i calciatori, tranquillizzando i piùe stimolando tutti a trascinare lo stadio.Leggi suntusnews24.com