Juve Genoa guai a non perdere! L’ultima sconfitta bianconera contro il Grifone risale a quella data | c’era lui in panchina!

di RedazionentusNews24: nonper evitare un infausto precedente!questo allenatore sullapresenta tanti precedenti positivi per i bianconeri, ma nasconde anche una precedente negativo. A ricordarlo è il sito ufficialentino, che rievoca l’epopea di Luigi Maifredi in. Era il 20 gennaio 1991 quando laha perso pervolta in casa, poi si è aperta una striscia di risultati positiva che ha riguardato la “sola” Serie A.STATISTICA – «In Serie A lantus non perde in casaildal 20 gennaio 1991, con Luigi Maifredi in, e da allora ha collezionato 15 vittorie e cinque pareggi; nella competizione i bianconeri hanno una serie aperta di imbattibilità interna più lunga solamenteBrescia (23), Bari (30) ed Hellas Verona (34).