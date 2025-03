Juventusnews24.com - Juve Genoa, definita la prima trequarti di Tudor: dietro a Vlahovic giocheranno loro due! La scelta ufficiale

Sono ufficiali le formazioni di Juve Genoa: Igor Tudor, al suo esordio sulla panchina bianconera, cambia modulo rispetto alle formazioni schierate da Thiago Motta e punta sul 3-4-2-1. Dietro a Dusan Vlahovic giocheranno Koopmeiners e Yildiz: sarà molto interessante capire come saranno disposti in campo i due giocatori e se si allargheranno di più sull'esterno, in particolare il talento turco. In questa posizione entrambi i bianconeri possono fare più male.