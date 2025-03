Juventusnews24.com - Juve Genoa 1-0 LIVE: Leali salva su Weah!

Leggi su Juventusnews24.com

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25Latorna in campo dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina al Franchi. I bianconeri ospitano ilper la sfida valevole per la trentesima giornata di campionato.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-0: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!2?IN AVANTI – Bella azione dei bianconeri con Nico Gonzalez che cerca Vlahovic: palla però lunga e che viene raccolta dall’attaccante serbo e appoggiato a Locatelli. Niente da fare per lantus in questa occasione.4? VLAHOVIC PERICOLOSO! – Ancora in avanti lantus con Koopmeiners che cerca Vlahovic: bella palla in mezzo all’area, con l’attaccante serbo che viene chiuso al momento del tiro.