Juve fregata, riecco Mancini in Serie A

Leggi su Sportface.it

L’ex Ct azzurro ha voglia di ripartire dopo la disastrosa esperienza, almeno sotto l’aspetto sportivo, sulla panchina dell’Arabia. Obiettivochiama, chi risponde? Non di certo la, che gli ha preferito Igor Tudor per sostituire l’esonerato Thiago Motta. Soprattutto perché il croato ha detto sì a un contratto di soli 3 mesi, con opzione rinnovo legata alla qualificazione in Champions League. Ma attenzione: i bianconeri hanno un clausola che consentirebbe loro di risolvere l’accordo entro luglio, dopo il Mondiale per Club.Insomma dichiarazioni a parte, Tudor è un allenatore a tempo ridotto. Quel che non è voluto essere, il quale ha avuto sì dei contatti con Giuntoli e soci, ma senza mai davvero approfondire dinamiche contrattuali. Del resto sarebbe stato più che offensivo proporre un accordo del genere a un allenatore di così tale prestigio nonostante le ultime due cocenti fallimenti, su tutti la mancata partecipazione al Mondiale.