Calciomercato.it - Juve, Elkann fa fuori Giuntoli: “Nuovo dirigente di stampo calcistico” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Dal punto di vista sportivo è stata fin qui estremamente negativa l’esperienza in bianconero dell’ex Napoli: “È già il secondo anno entra in conflitto con l’allenatore”Cristianonon può dormire sonni tranquilli. Il fallimento del progetto Motta è anche il suo fallimento, per questo non si può affatto escludere che possa pagare anche lui a caro prezzo la disastrosa stagione dellantus. A maggior ragione se il subentrante Tudor non dovesse centrare la qualificazione alla Champions, un obiettivo fondamentale per il bilancio della società.fatto: “di” (LaPresse) – Calciomercato.itDella situazione di, di cosa rischia ne abbiamo parlato con Emanuele Gamba. Il giornalista de ‘La Repubblica’ si aspetta delle modifiche sostanziali dell’organigramma attuale: “C’è la figura di Scanavino, che ha due lavori importanti da svolgere: è allo stesso tempo presidente di Gedi e amministratore delegato dellantus – le sue parole aZone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.