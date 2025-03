Sololaroma.it - Julio Sergio doppio ex: “Spero vinca la Roma, nomi importanti per il post Ranieri”

Il calendario parla chiaro, e presenta uno scenario decisamente tosto per lain ottica 4°o, a maggior ragione per chi, da mesi a questa parte, è impegnato in una rimonta che non ammette passi falsi. Crederci però è d’obbligo, per provare a materializzare un sogno Champions League mai così alla portata di mano, in quella che può essere considerata la stagione più travagliata degli ultimi anni. Il primo ostacolo, sulla carta il più abbordabile insieme al Verona in queste 9 “finali”, è un Lecce bisognoso di punti salvezza, pronto a dare battaglia ai giallorossi.A presentare la sfida ilex, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “ha ottenuto una serie di risultati notevole, l’impatto è stato subito importante. Oggi giocherà contro un Lecce che deve inseguire la salvezza,che entrambe possano ottenere i risultati sperati.