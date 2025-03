Ilgiorno.it - Jet caduto sul Legnone: ecco la serie di gravi errori dietro al disastro aereo

Leggi su Ilgiorno.it

Colico (L), 29 marzo 2025 – Unadiche, messi in fila, uno dopo l’altro, il 16 marzo 2022 hanno provocato ilsule sopratutto la morte di Dave Ashely, ex pilota inglese della Raf di 49 anni. Una catena di procedure, prescrizioni e limitazioni di volo non rispettate, culminate nella perdita di controllo dell’durante la fase finale di un looping, un giro della morte. M-346 Leonardo: cos'è e come funziona l'sul MonteQuell’M 346, destinato al Turkmenistan, non era infatti ancora pronto per essere spinto fino a quel punto, perché gli apparati avionici e di navigazione per quella configurazione non erano stati ancora completamente installati. Jet precipitato sul monte, otto indagati Per questo quando l’ex top gun dell’Aeronautica militare Giampaolo Goattin, pilota collaudatore di 55 anni che era il capoequipaggio, ha compiuto la manovra proibita, non sono né scattati i segnali di allarme per avvisarlo del pericolo, né sono entrati in funzioni i correttivi automatici per impedire che il jet andasse in stallo e precipitasse.