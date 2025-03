Ilrestodelcarlino.it - Jesina, serve solo la vittoria. Fermignanese a Lunano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in questo fine settimana scenderanno in campo tutte e due di sabato, in contemporanea, per una volata per lafinale alquanto emozionante.i campi sono differenti. Perché lagioca di nuovo in casa, anticipando a oggi, contro il Marina, al Carotti, mentre laviaggerà a, trasferta ostica, contro una squadra che all’andata impose il pari all’attuale capolista. Proprio una settimana fa ilsi è preso tre punti in casa di un Marina a secco da tre giornate e che oggi al Carotti di Jesi andrà in cerca del riscatto. Ma lanon potrà sbagliare per cercare almeno di arrivare allo scontro diretto, in programma nel prossimo turno, a Fermignano, almeno con unpunto di svantaggio dalla vetta. Scontro da non sbagliare anche per la Vigor Castelfidardo che ha un po’ frenato ultimamente ma che oggi, al Gabbanelli, dovrà andare all’assalto di un Vismara quarto, avanti di sei punti, e quindi la squadra di Malavenda non dovrà fallire l’appuntamento per laper tenere ancora accesa la fiammella di speranze playoff.