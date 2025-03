Ilrestodelcarlino.it - Jesi, serve una vittoria in vista post season

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pronti. via! Parte domani con Piombino (PalaTriccoli palla a due alle ore 18) la volata finale per garantirsi la miglior posizione in ottica. Per la General Contractor l’imperativo è quello di tornare alladopo il triste triplete di sconfitte ottenuto contro Ravenna, Fabriano, Luiss Roma e il relativo ridimensionamento in classifica che, se non altro, è servito per togliere una parte di pressione alla truppa di coach Ghizzinardi. Matematicamente (o quasi) impossibilitata a rientrare tra le sei formazioni sicure dei playoff, resta solo da sigillare l’attuale ottavoo che significa affrontare col vantaggio del fattore campo la gara unica che sarà decisiva per entrare nel tabellone playoff. Con un calendario che propone due partite consecutive casalinghe con Piombino e Fabo Montecatini, la trasferta di Caserta, il commiato al PalaTriccoli con la Virtus Roma dell’ex Santiangeli e l’ultima trasferta a Montecatini sponda Gema, alla General basterebbero alla fine un paio di vittorie per brindare ad un apprezzabilissimo settimo o ottavoo finale.