Jason Momoa ha un nuovo Rolex tanto resistente quanto unico, proprio come lui

si impegna sempre al massimo in tutto quello che deve fare, sia che si tratti di farsi crescere una folta chioma (fin dai tempi di Game of Thrones), sia di allenarsi per diventare un supereroe in grado di arrampicarsi su pareti di roccia (per Aquaman) o, più recentemente, di indossare un costume da lama per Un film Minecraft (A Minecraft movie).e il suo orologioDaytonaManuel Velasquez/Getty ImagesDurante un evento promozionale a Città del Messico per il suofilm,ha sfoggiato quello che molti considerano il sacro Graal degli orologi: il Cosmograph Daytona ref 126515LN. Fedele al suo stile inconfondibile,predilige oggetti funzionali e resistenti, dagli intramontabili jeans con cimosa, alle giacche di pelle Hermès, passando per robusti stivali e sofisticati segnatempo.