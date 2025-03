Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner "archivia" il tennis, ecco come lo sorprendono a Cuneo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non solo gli allenamenti in palestra e sui campi tra Cap d'Ail e Beausoleil, nella sua Montecarlo. In vista della preparazione per il ritorno agli Internazionali d'Italia a Roma,si è dato anche ai kart, correndo al “Planet” di Busca, in provincia di, insieme al suo amico Antonio Giovinazzi, ex F.1 oggi impegnato nel circuito endurance e anche lui residente ora a Montecarlo. Con loro anche l'altro pilota Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone. Nessuna dichiarazione, ma tanta voglia di divertimento. La sospensione nel frattempo scadrà il 4 maggio, mentre dal 13 aprile il numero uno del mondo potrà tornare ad allenarsi senza limitazioni. Nel frattempo i suoi avversari principali non possono più raggiungerlo. Potrebbe farlo solo Zverev, che però dopo gli Australian Open, in 5 tornei giocati, è riuscito a rosicargli la miseria di 260 punti.