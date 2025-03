Oasport.it - Jakub Mensik pronto alla sfida contro Djokovic: “Giocherò per vincere”

Leggi su Oasport.it

Domani sarà una giornata speciale per Novak, finalisti del Masters1000 di Miami. 18 anni di differenza tra i due contendenti, con Nole che va a caccia del 100° titolo nel massimo circuito internazionale e il ceco che invece va in cerca della sua prima affermazione tra i grandi in un torneo di questo livello.Un bel confronto generazione tra due tennisti che si apprezzano non poco, dal momento cheè cresciuto un po’ sotto l’ala protettrice di, visti i tanti allenamenti fatti insieme e le parole di grande stima che il campione di Belgrado ha rivolto al suo più giovane avversario. “Senza di lui, non sarei dove sono oggi“, così aveva detto a Shanghai (Cina).Sul cemento cinese, infatti, vi fu l’incrocio tra i due nei quarti di finale, vinto dasul punteggio di 6-7 (4) 6-1 6-4 l’autunno scorso.