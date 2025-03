Oasport.it - Jakub Mensik piega Fritz allo sprint. Il ceco sfiderà Djokovic per il titolo a Miami

Leggi su Oasport.it

Arriva fino in fondo lo straordinario percorso dinel torneo ATP di, secondo Master 1000 della stagione. Il tennistabatte in volata, 7-6(4) 4-6 7-6(4) lo score dell’incontro, Taylore si guadagna l’accesso alla finale di domani contro Novak.Il giocatore americano apre le ostilità tenendo a 15 il turno di battuta iniziale in un game nel quale timbra due ace,risponde con la stessa moneta difendendo la battuta a 30 per il provvisorio 1-1. I due giocatori concedono poco sui rispettivi turni di servizio, solo due volte si arriva ai vantaggi sulla battuta dell’americano, e la conclusione naturale non può che essere quella del tie-break. Il tennistaforza l’errore del rivale per il mini break del 3-1, si fa raggiungere sul 4-4 e ottiene nuovamente il punto alla risposta per il 5-4, prologo al 7-4 con cui si chiude la partita iniziale.