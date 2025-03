.com - Jakub Mensik, chi è l’avversario di Djokovic nella finale di Miami

(Adnkronos) –che non ti aspetti. Domenica 30 marzo Novak, a caccia del suo 100esimo titolo Atp, sfiderà a, giovane tennista ceco per la prima volta inin un Masters 1000.ha superato in semiil padrone di casa Taylor Fritz imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Ma chi èè un tennista ceco di 19 anni che al momento occupa la 54esima posizione del ranking Atp. Con la sua vittoria su Fritz, conquistata sotto gli occhi di Leo Messi, è diventato il terzo più giovane di sempre ad arrivare in, dietro soltanto a Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, che la raggiunsero a 18 anni e 9 mesi. Cominciò a giocare a tennis da giovanissimo e già nel 2016 raggiunse ladi uno Slam juniores, agli Australian Open, perdendo però contro l’americano Kuzuhara.