J-POP Manga presenta Fall in love you false angels + First Kiss – Bundle di Coco Uzuki

La meraviglia delle storie e dei disegni diarriva in edizione italiana! Martedì 8 aprile approda in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a marchio J-POPil volume 1 diin, you, la prima seriedia essere pubblicata su carta e la prima opera in assoluto dell’autrice ad arrivare nel nostro Paese!Il volume sarà disponibile da questa data esclusivamente incon, una raccolta di quattro storie brevi firmate dalla stessa autrice. E le belle notizie non finiscono qui perché il volume diin, youincluso nelpresenterà una esclusiva copertina variant a tiratura limitata, non in vendita singolarmente, e avrà in allegato un gadget ufficiale!Sarà invece possibile trovare sugli scaffali e acquistare separatamente l’edizione regular del primo volume diin, youe il volume unicoa partire dal 15 aprile.