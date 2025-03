Metropolitanmagazine.it - J.D. Vance “avverte” la Groenlandia: anche Cina e Russia sarebbero interessate all’isola

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Donald Trump vuole a tutti i costi lae il suo vice J.D.si sta adoperando per spianargli la strada. Durante la visita ufficiale alla base militare statunitense di Pituffik, nel nord-ovest dell’isola, ha accusato la Danimarca di non star facendo abbastanza per proteggere e salvaguardare il territorio, che appartiene formalmente alla corona. Il vicepresidente ha parlato delle mire dinei confronti dello Stato: «Non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e far finta che lanon sia interessata a questo territorio». Secondo lui, Copenhagen non avrebbe investito a sufficienza nella difesa militare e nelle infrastrutture per migliorare la qualità di vita dei groenlandesi, sostenendo che la popolazione sarebbe più al sicuro sotto l’ala protettrice degli Stati Uniti.