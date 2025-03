Ilnapolista.it - Italiano: «Il Venezia in casa ha fatto soffrire tutti. Abbiamo messo una pezza con le parate di Skorupski»

Vincenzo, tecnico del Bologna, ha commentato in conferenza stampa la vittoria suldi Di Francesco per 0-1. Le sue parole riportate da Tmw.: «Orsolini sta tornando ad essere quello prima dell’infortunio»Cosa le piace di più di questa vittoria?«Mi piace ilche l’affrontata da squadra matura, non è scontato considerando i Nazionali. Non era scontato anche venendo qui a, che qui hatutte.unacon ledi, sono contento per il gol di Orsolini, sta tornando ad essere quello prima dell’infortunio, se mantiene questa concretezza».Orsolini è il miglior esterno?«Ha quella capacità di essere concreto, decisivo, incisivo, non sono tanti ad avere questa caratteristica, per l’ennesima volta va in doppia cifra, averlo è tanta roba».