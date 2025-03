Thesocialpost.it - Italia: rinchiude la compagna, picchia e manda in ospedale la figlia di 18 mesi

Leggi su Thesocialpost.it

Giudizio immediato per maltrattamenti e lesioni nei confronti di un 27enne riminese, attualmente detenuto nel carcere della città, dopo un arresto avvenuto all’inizio di febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe segregato lato ripetutamente ladi appena 18, causandole traumi cranici e cervicali.L’indagine, coordinata dalla Procura di Rimini, ha portato il giudice per le indagini preliminari a disporre il giudizio immediato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, con udienza fissata per il 15 maggio. L’uomo è difeso dall’avvocato Gilberto Martinini.L’episodio più grave risale a circa una settimana prima dell’arresto: la bambina, secondo la ricostruzione, sarebbe stata sollevata e sbattuta sul letto, colpita più volte, riportando ferite giudicate guaribili in sette giorni.