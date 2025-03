Oasport.it - Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2025: orario, programma, tv, streaming

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo si giocheràdel Sud, secondo match valido per i Campionatidimaschile, competizione quest’anno inin quel di Moose Jaw, in Canada. Partita importante per gli azzurri, motivati a cominciare con il piede giusto la rassegna iridata, con l’obiettivo non solo di raggiungere il podio, ma anche di riscattare la prestazione negativa degli Europei in autunno, dove è arrivato un risultato ben al di sotto delle aspettative.Sarà una sfida interessante per il quartetto formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, alle prese con una squadra avversaria in forte crescita e da prendere con le pinze. Proprio per questo paradossalmente l’incontro si presenterà come uno dei più duri di questa prima fase.