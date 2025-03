Scuolalink.it - Istruzione parentale: cresce il numero dei genitori verso l’homeschooling

Leggi su Scuolalink.it

In Europa, e anche in Italia,ildi famiglie che scelgono l’(homeschooling in inglese) come alternativa alla scuola tradizionale. Un esempio emblematico arriva dalla Spagna, dove una coppia (nota su TikTok come @amorypucho) ha deciso di non iscrivere i propri figli a scuola fino ai sei anni. Alla base della loro .ildeiScuolalink.