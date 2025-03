Iltempo.it - Israele lancia l'operazione di terra a Rafah: nuova escalation nella Striscia

Leggi su Iltempo.it

Si infiamma la situazione in Medio Oriente. "Nelle ultime ore, le Idf hanno iniziato a condurre attività dinell'area di al-Janina aal fine di espandere la zona di sicurezzaparte meridionale di Gaza", ha riferito lo stesso esercito di Tel Aviv in una nota, precisando che le forze israeliane continuano a effettuare attacchi aerei "su obiettivi terroristici di Hamas e della Jihad islamica in tutta ladi Gaza". "Durante gli attacchi, decine di terroristi sono stati eliminati, compresi terroristi che avevanoto mortai verso il territorio israeliano", ha precisato l'esercito israeliano. L'esercito israeliano ha affermato di aver ampliato la sua offensiva dinel sud dellacome parte degli sforzi per espandere una zona cuscinetto lungo i confini.