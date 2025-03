Ilfattoquotidiano.it - Israele ammette di aver sparato contro ambulanze a Gaza. La Mezza luna rossa: “Nostro capo missione fatto a pezzi”

L’esercito israeliano ha ammesso dinella Striscia didopole identificate come “veicoli sospetti”: un episodio, avvenuto domenica scorsa a Rafah, a ridosso del confine con l’Egitto, costato la vita a una persona e che Hamas ha definito come un “crimine di guerra”. L’Idf, citato dall’Afp, aveva dichiarato die “aperto il fuocoi veicoli di Hamas ed eliminato diversi terroristi di Hamas”. “Pochi minuti dopo, altri veicoli avanzarono in modo sospetto verso le truppe” che “hanno risposto sparando verso i veicoli sospetti, eliminando un certo numero di terroristi di Hamas e della Jihad islamica”.L’Idf aggiunse: “Dopo un’indagine iniziale, è stato accertato che alcuni dei veicoli sospetti eranoe camion dei pompieri”, condannando quello che sosteneva essere “l’uso ripetuto” da parte di “organizzazioni terroristiche nella Striscia didi mezzi di soccorso per scopi terroristici”.