Anteprima24.it - Iren Genova Quinto-Posillipo 7-12, Porzio: “Vittoria limpida ed importante”

Tempo di lettura: 2 minutiper il C.N.che supera in trasferta l’per 12-7, nella gara valevole per la ventiquattresima giornata di campionato.I rossoverdi, con le assenze di Saccoia, Bertoli e Milicic, giocano un’ottima partita, prendendo il comando della gara sin dal primo tempo e portando a casa 3 punti davvero importanti.Il primo gol della partita è del, con Panerai, Serino ribalta la situazione con due gol consecutivi in superiorità. Continua il buon momento per ilche segna con Mattiello, uomo in più, Villa trova il gol che accorcia le distanze ma Somma realizza il 4-2 in doppia superiorità. Si chiude cosi il primo tempo.Il secondo tempo si apre con il gran gol di Radulovic, Aicardi risponde per il 3-5 ma Brguljan colpisce dalla lunga distanza.