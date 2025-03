Metropolitanmagazine.it - ”Io e Ludmilla ci siamo lasciati”: Matteo Viviani de ‘Le Iene’ si separa dalla moglie

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa:Radchenko hanno deciso di divorziare dopo 17 anni di relazione, di cui 12 di matrimonio. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove entrambi hanno raccontato le motivazioni dietro questa scelta, che non è stata dettata da litigi o tradimenti, ma da una naturale evoluzione del loro rapporto “Ed è giusto che tutti voi che ci seguite e che penso e spero ci volete bene, ne siate messi al corrente”, ha aggiunto.“E’ una decisione che abbiamo preso assieme naturalmente, maturata più o meno all’inizio di quest’anno. Non è frutto di eventi eccezionali, di litigate furibonde o altre motivazioni”, ha continuato.“è una donna eccezionale, estremamente talentuosa ed eccezionale. Noi vediamo questazione più come un’evoluzione del nostro rapporto, un’evoluzione che si è resa necessaria nel momento in cui ciresi conto che continuare a stare assieme avrebbe significato probabilmente rischiare di demolire quel profondo sentimento che indubbiamente c’è ancora tra di noi e che sempre ci sarà, anche perché oltretutto al di là di ogni cosa, lei sarà sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi”, ha proseguito.