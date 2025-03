Esports247.it - Inzoi, come rimanere incinta e avere un bambino nel nuovo simulatore di vita

Guida pratica per vivere la gravidanza e crescere unin. Scopri tutti i dettagli sul parto e sulla genitorialità.è undilanciato da pochissimo che punta a soppiantare The Sims nei cuori dei fan del genere. Consente di fare un po’ di tutto, in un open world davvero molto open (ed estremamente customizzabile), e tra le altre cose permette di vivere l’esperienza unica di espandere la propria famiglia. Tuttavia, il percorso perunè regolato da specifiche dinamiche. In questa guida ti spiegheremo passo dopo passoaffrontare una gravidanza, prepararti al parto e accogliere un neonato nel tuo mondo virtuale.Attualmente, le opzioni perfigli insono limitate a coppie eterosessuali sposate, e il concepimento richiede delle azioni ben precise.